В московском метро на рельсы упал солдат Росгвардии

Солдат Росгвардии упал на рельсы в московском метро во время патрулирования станции "Проспект Мира" – кольцевая. Об инциденте сообщает Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Упавшим на пути является солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией», - сказал источник агентства в правоохранительных органах столицы.

По его словам, гвардеец получил ушибы и травмы неопасные для жизни. Его отправили в медицинское учреждение.

Работникам метро пришлось снять напряжение с контактного рельса, чтобы поднять потерпевшего на платформу. Из-за инцидента поезда ходили с задержками.

Устанавливается причина произошедшего.