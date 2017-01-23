ANSA: число погибших под завалами отеля в Италии достигло шести

Количество погибших в результате схода лавины, накрывшей отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии, возросло до шести. Об этом сообщило агентство ANSA.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1200 м отель в среду вечером, полностью накрыв четырехэтажное здание. Ранее сообщалось о пяти погибших. Живыми были обнаружены 11 человек. 23 человека все еще считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.