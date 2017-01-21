В Вашингтоне протестующие разбили автомобиль Ларри Кинга
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В Вашингтоне протестующие разбили автомобиль Ларри Кинга

В Вашингтоне протестующие разбили автомобиль Ларри Кинга
Фото:
Телеведущий Ларри Кинг сообщил, что противники нового президента США разбили окна его автомобиля. Об этом он написал в своем твиттере.
"Протестующие в Вашингтоне разбили окна моего автомобиля, взятого напрокат, а также окна многих других автомобилей. Я работал в студии и со мной все ок, но мой водитель немного напуган", — сообщил Кинг.
Ранее в полиции Вашингтона рассказали, что при столкновении с протестующими в американской столице двое полицейских получили небольшие травмы. Отмечается, что нападавшие использовали молотки и ломы и действовали группами. Для их разгона использовался перечный газ.
По данным телеканала CNN, число задержанных протестующих превысило 95 человек.
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