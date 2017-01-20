Сына Кличко покусали аллигаторы

Во Флориде аллигатор покусал старшего сына киевского мэра Виталия Кличко. Егор-Даниэль Кличко во время инцидента кормил животных в заповеднике недалеко от Майами. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал strana.ua

Как говорится в публикации, 16-летний сын Кличко работает в Национальном парке Эверглейдс в качестве волонтера. В настоящий момент с молодым человеком все в порядке, в результате инцидента пострадали лишь пальцы рук. В сообщении также подчеркивается, что на официальной странице заповедника руководство предлагает всем желающим попробовать себя в роли zoo keeper (помощников – прим. Рамблер/новости). Впрочем, в публикации на сайте парка подчеркивается, что поведение диких животных может быть непредсказуемым.