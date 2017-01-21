Слепого мужчину в Уфе заставили купить билет для собаки-поводыря

В Уфе разразился скандал после того, как у 32-летнего инвалида по зрению Айрата Гилязетдинова кондукторы в автобусе потребовали купить билет для собаки-поводыря. Четвероногого помощника, без которого мужчина не может сделать ни шагу, предлагали оформить как багаж.

Инвалид был вынужден обратиться с жалобой в прокуратуру. После ее проверки деньги мужчине вернули, а должностные лица получили строгий выговор.

Оказалось, что работники этой транспортной компании не знали соответствующих норм, прописанных в уставе еще в 2007 году.

После этой скандальной истории в Генеральной прокуратуре решили проанализировать, как расходуются в регионах федеральные средства, выделенные на поддержку инвалидов, пишет сайт НТВ.Ru.