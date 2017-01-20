В Таиланде после ДТП скончалась туристка из России

Туристка из России скончалась в одной из больниц на острове Пхукет в Таиланде после ДТП. Об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранительных органов, 29-летнюю женщину 13 января сбил мотоциклист, когда она переходила дорогу. Ее доставили в больницу, где медики боролись за ее жизнь несколько дней.

Полиция уже задержала виновника ДТП, которым оказался местный житель. Ему предъявлено обвинение в неосторожном вождении, повлекшим за собой смерть человека.

В посольстве РФ ТАСС подтвердили, что в дипмиссию поступала информация о происшествии с гражданкой России.