Расстрелянный в Lexus бизнесмен пришёл в себя

Расстрелянный в автомобиле Lexus предприниматель Леонид Нувахов вышел из комы после пулевого ранения в голову. Врачи оцениваю состояние бизнесмена как крайне тяжелое. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE

18 января автомобиль бизнесмена расстреляли неизвестные из машины Mercedes. Нападавшие подъехали к предпринимателю вплотную на светофоре, после чего открыли огонь по его машине. В нападении подозревают руководителя одной из московских компаний Алмена Г. Его фирма занимается оптовой торговлей продуктами.