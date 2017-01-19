Конный клуб обрушился в Новосибирской области
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Рамблер/новости

Конный клуб обрушился в Новосибирской области

Конный клуб обрушился в Новосибирской области
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В городе Бердск в Новосибирской области обрушился конный клуб, на территории которого находились люди, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
В клубе находились семь человек, двое из них погибли и двое пострадали. Площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров.
К месту ЧП направлены спасатели. В региональном и окружном управлениях МЧС созданы оперативные штабы.
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