Конный клуб обрушился в Новосибирской области

В городе Бердск в Новосибирской области обрушился конный клуб, на территории которого находились люди, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В клубе находились семь человек, двое из них погибли и двое пострадали. Площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров.