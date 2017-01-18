Полицейские ввели план «Перехват» для задержания подозреваемого в расстреле мужчины в центре Москвы

Инцидент произошел в Шмитовском проезде. Столичная полиция объявила в розыск микроавтобусе Mercedes, в котором скрылся злоумышленник, ранивший мужчину в центре столицы.

Ранее в Шмитовском проезде в автомобиле Lexus был обнаружен мужчина с травмами характерными для огнестрельного ранения.

По предварительной информации, мужчина является предпринимателем. Преступление мог совершить киллер по заказу.

Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, передает агентство городских новостей "Москва"