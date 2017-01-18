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Полицейские ввели план «Перехват» для задержания подозреваемого в расстреле мужчины в центре Москвы
Инцидент произошел в Шмитовском проезде. Столичная полиция объявила в розыск микроавтобусе Mercedes, в котором скрылся злоумышленник, ранивший мужчину в центре столицы.
Ранее в Шмитовском проезде в автомобиле Lexus был обнаружен мужчина с травмами характерными для огнестрельного ранения.
По предварительной информации, мужчина является предпринимателем. Преступление мог совершить киллер по заказу.
Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, передает агентство городских новостей "Москва"
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