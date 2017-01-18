Полицейского, устроившего "свадебные гонки" в Москве, уволили
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Полицейского, устроившего "свадебные гонки" в Москве, уволили

Уволен устроивший «свадебные гонки» полицейский
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Глава МВД Владимир Колокольцев уволил полицейского Карахана Балакеримова, устроившего "свадебные гонки" в Москве. Свадебный кортеж показывал на дороге опасное скоростное вождение – так называемые "шашечки".
"По результатам внутренней проверки в УМВД по ТиНАО Москвы был уволен Карахан Балакеримов", - заявил министр.
Напомним, ранее столичные стражи порядка начали проверку после появления в Сети видео со свадебным кортежем, который якобы сопровождал на бракосочетание сотрудника полиции.
На видео очевидцы запечатлели игру на дороге в "шашечки", езду по трассе задним ходом и другие нарушения.
Москва Происшествия
МВД
Владимир Колокольцев
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