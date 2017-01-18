В Красноярске из морга пропало тело пенсионерки

Из красноярского морга при невыясненных обстоятельствах пропал труп 88-летней женщины. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на местное управление Следственного комитета (СК) РФ.

По факту исчезновения тела следователи уже завели дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

По предварительным данным, 6 декабря прошлого года в красноярский отдел экспертизы трупов поступило тело пенсионерки. На следующий день было проведено исследование, после которого санитар перевез труп в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже морга.

Двенадцатого декабря в регистратуру морга обратилась родственница умершей, однако сотрудники не выдали ей тело, потому что не нашли его.

Все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению, сейчас устанавливаются. Следователи допрашивают сотрудников морга на полиграфе. В СК рассматривают версии о случайном захоронении тела и об умышленном его похищении.