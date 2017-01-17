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Похищенную в Оренбурге девочку нашли на свалке
Сотрудники правоохранительных органов нашли в Оренбурге 12-летнюю девочку, похищенную ранее группой мужчин. Ребенок был найден на городской свалке. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Следователи устанавливают мотивы преступления, завтра будут проведены следственные действия с участием девочки и задержанного мужчины», — заявил представитель областного следственного управления Следственного комитета России (СКР).
Как говорится в публикации, по подозрению в похищении девочки был задержан 29-летний житель Пермского края. Представитель ведомства не стал уточнять, в каком состоянии находится ребенок. Также остается неизвестным, как подросток оказался на свалке. Девочку похитили возле жилого дома 20/1 на улице Родимцева. Как отмечали очевидцы, ее посадили в машину Lada Granta белого цвета с применение насилия.
По факту похищения было возбуждено уголовное дело.
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