Похищенную в Оренбурге девочку нашли на свалке

Сотрудники правоохранительных органов нашли в Оренбурге 12-летнюю девочку, похищенную ранее группой мужчин. Ребенок был найден на городской свалке. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Следователи устанавливают мотивы преступления, завтра будут проведены следственные действия с участием девочки и задержанного мужчины», — заявил представитель областного следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в публикации, по подозрению в похищении девочки был задержан 29-летний житель Пермского края. Представитель ведомства не стал уточнять, в каком состоянии находится ребенок. Также остается неизвестным, как подросток оказался на свалке. Девочку похитили возле жилого дома 20/1 на улице Родимцева. Как отмечали очевидцы, ее посадили в машину Lada Granta белого цвета с применение насилия.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело.