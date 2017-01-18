Прекращены трёхлетние поиски пропавшего рейса MH370

Власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о прекращении поисков лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолёт совершал рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Тайну крушения пытались разгадать 26 государств. Общая стоимость расследования катастрофы приблизилась к $200 млн. Найденные фрагменты не помогли пролить свет на причины исчезновения воздушного судна. Об основных версиях трагедии, включая мистические, и том, почему ни одна из них так и не получила подтверждения — в материале RT.

Хроника трагедии

8 марта 2014 года в 00:42 по малайзийскому времени Boeing МН370 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. Полёт проходил в штатном режиме. Последний раз экипаж вышел на связь в 01:19 — при переходе из зоны ответственности малайзийских диспетчеров к вьетнамским пилоты пожелали малайзийским коллегам «Спокойной ночи». В 01:21 произошло отключение транспондеров, передающих информацию о местоположении самолёта и его идентификационные данные. В 01:22 Boeing пропал с экранов радиолокаторов диспетчерских служб. После этого он находился в воздухе ещё около семи часов, но кардинально отклонился от планового маршрута. В 08:11 с самолёта поступил последний сигнал на спутник Inmarsat, через который Boeing 777 передавал наземным службам техническую информацию о работе своих двигателей Rolls-Royce. В 09:15 авиалайнер уже не ответил на запрос связи от Inmarsat.

Лайнер искали в Южно-Китайском и Андаманском морях, в Малаккском проливе и в Индийском океане. Площадь исследуемых территорий — 7,7 млн км². Проводились и глубоководные поиски на площади в 60 000 км².

Восстановить по фрагментам Первый фрагмент авиалайнера был обнаружен только спустя год после исчезновения MH370 — в июле 2015-го на острове Реюньон в Индийском океане нашли деталь крыла и дверь. Остальные находки пришлись на 2016 год: в марте обломки самолёта были обнаружены на берегу пролива между Мадагаскаром и Мозамбиком, в мае фрагмент крыла нашли на острове Маврикий, а в июне другую часть крыла — у побережья Танзании. Однако всё это не помогло сузить зону поиска авиалайнера и определить его местонахождение.

Неуправляемое падение Одна из версий, которую выдвинули эксперты, — падение самолёта. Согласно этой гипотезе, лайнер в роковой момент не управлялся пилотом. На это, по мнению представителя Управления по безопасности на транспорте Австралии Грега Худа, указывает анализ сигналов «Боинга». Предположительно лайнер упал 9 марта 2014 года в 08:19. В этот момент у него закончилось топливо и загорелись два двигателя. По расчётам специалистов, самолёт рухнул в Индийский океан с огромной скоростью — до 20 тыс. футов (6096 м) в минуту. Борт, скорее всего, столкнулся с поверхностью океана практически под прямым углом. Этим объясняется его бесследное исчезновение.