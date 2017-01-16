МВД начало проверку свадебного кортежа "полицейского с Рублевки"

ГУ МВД по Москве инициировало проверку после публикации видео со свадебным кортежем оперуполномоченного УВД по ТИНАО Карахана Балакеримова, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

На видео один из автомобилей марки BMW ехал несколько километров задним ходом по проспекту Вернадского в Москве. В составе кортежа были автомобили Bentley, Gelandewagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW. Сам Карахан Балакеримов находился на пассажирском сидении белого Cadillac Escalade и подбадривал веселившихся на дороге гостей. Инцидент произошел еще летом 2016 года, однако видео появилось в сети только сейчас.

"По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель БМВ грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Также устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению", - сообщили в ведомстве.

Если вина полицейского будет установлена, ему грозит увольнение.