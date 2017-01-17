Спасатели возобновили работы на месте авиакатастрофы под Бишкеком

МЧС Киргизии возобновило поисково-спасательную операцию на месте падения грузового самолета «Боинг 747-400» под Бишкеком. Об этом сообщает во вторник, 17 января, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работы, приостановленные в понедельник из-за наступления темноты, начались в 08:00 по местному времени (05:00 мск), в них задействованы около 50 человек и спецтехника.

Ожидается, что во второй половине дня во вторник в Киргизию прибудут эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которым передадут для расшифровки найденные черные ящики самолета.

Грузовой «Боинг», принадлежащий турецкой авиакомпании ACT Airlines, упал на дачный поселок недалеко от аэропорта Манас рано утром 16 января. Воздушное судно совершало рейс Гонконг — Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке.

По уточненным данным, погиб 31 человек, еще 11 госпитализированы. Разрушено более 20 домов из 43. Над расследованием причин катастрофы работает правительственная комиссия.