Упавший под Бишкеком самолет разрушил 32 жилых дома

На месте крушения Boeing 747-400 в Киргизии разрушены 32 жилых дома, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

"Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома", — сказал пресс-секретарь премьер-министра республики Чынгыз Эсенгул Уулу.

Самолет турецких авиалиний упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта Манас.

В Минздраве Киргизии заявили, что в авиакатастрофе под Бишкеком погибли 32 человека. Жертвами авиакатастрофы стали как члены экипажа, так и жители дачного поселка, где были разрушены около 15 домов. На борту лайнера находились два пилота и технические работники.

Сообщается, что на момент крушения Boeing в аэропорту Бишкека был густой туман.