Под Бишкеком рухнул грузовой самолет турецкой авиакомпании

Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии, сообщил РИА Новости начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.

В Киргизии назвали причину крушения грузового самолета под Бишкеком "Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке", — сказал Сваров.

Крушение произошло в 4.31 мск. В настоящий момент на месте ЧП работают все службы.

Судьба экипажа пока неизвестна. По словам Сварова, там находился экипаж "по штатной численности", в составе двух пилотов и технических работников.