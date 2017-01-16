Погиб ведущий «Адской кухни»

Шеф-повар Илья Посохин, известный благодаря участию в проекте «Адская кухня», погиб в результате ДТП в Приморье ночью 16 января. Представитель краевого ГИБДД рассказал, что авария произошла в Анучинском районе около 21.00, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Водитель Toyota Premio 1982 года рождения не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Tino. Водитель Premio скончался на месте, водитель и пассажир Tino, а также пассажир Premio госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.

Шеф-повар Илья Посохин работал в ряде известных ресторанов Владивостока. Участвовал в теле-шоу «Адская кухня» на РЕН-ТВ. Он является золотым и серебряным призером IV Приморского кулинарного фестиваля, четырехкратным дипломантом Кремлевских кулинарных международных соревнований, серебряным призером и обладателем Открытого кулинарного кубка главы Владивостока, бронзовым призером всероссийского фестиваля «Кулинарное наследие — Дальний Восток».