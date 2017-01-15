Петербуржец погиб при падении с дивана

В Петербурге мужчина погиб, упав с дивана во время празднования Старого Нового года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на петербургский портал konkretno.ru

Труп 46-летнего мужчины нашли днем, 14 января, в квартире на улице Зайцева. Погибший пришел к другу в гости, они пили спиртное. По словам хозяина жилья, нетрезвый гость упал с дивана.

Медики констатировали гематому затылка и носовое кровотечение. Причиной смерти могло стать кровотечение из носа – кровь попала в дыхательные пути.