Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Петербуржец погиб при падении с дивана
В Петербурге мужчина погиб, упав с дивана во время празднования Старого Нового года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на петербургский портал konkretno.ru.
Труп 46-летнего мужчины нашли днем, 14 января, в квартире на улице Зайцева. Погибший пришел к другу в гости, они пили спиртное. По словам хозяина жилья, нетрезвый гость упал с дивана.
Медики констатировали гематому затылка и носовое кровотечение. Причиной смерти могло стать кровотечение из носа – кровь попала в дыхательные пути.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
Вести.Ру
-
Мослента