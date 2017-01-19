В Бразилии бандиты сожгли автобусы, перевозившие заключенных в тюрьмы

Не менее 15 автобусов, микроавтобусов и автомобилей были сожжены в среду в бразильском городе Натал в момент, когда власти объявили о переводе части заключенных из местной тюрьмы в другие пенитенциарные учреждения после бунта в конце минувшей недели.

Тогда в тюрьме Натала погибли 26 человек, 15 их которых были обезглавлены. Причиной бунта стало столкновение представителей двух противоборствующих банд, члены которых отбывают тюремные сроки. Одна из группировок ворвалась в тюремный блок, где находились представители их соперников, после чего началась массовая драка.

Портал Folha de Sao Paulo сообщает, что три автобуса и машина правительственных структур были сожжены прямо на дороге. Еще 12 автобусов загорелись в гараже компании, которой они принадлежат. Сейчас власти выясняют, есть ли прямая связь между переводом 220 заключенных и массовым поджогом транспортных средств в Натале.

Ранее президент Бразилии Мишел Темер заявил о намерении построить около 30 новых пенитенциарных заведений по всей стране, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы, на это планируется выделить более 300 миллионов долларов. Пять тюрем будут обладать наивысшей системой защиты, в них будут содержать наиболее опасных преступников, а также членов противоборствующих наркокартелей.

Это решение является одной из экстренных мер по решению кризиса пенитенциарной системы в Бразилии, где тюрьмы переполнены более чем вдвое, что привело к жестоким бунтам бразильских заключенных и смерти не менее 140 человек с начала января.