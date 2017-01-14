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Съемочную группу телеканала СТС-Кузбасс обстреляли в Новокузнецке
В Кемеровской области неизвестные в Новокузнецке (Кемеровская область) обстреляли съемочную группу телеканала СТС-Кузбасс, передают Рамблер/новости со ссылкой на FlashSiberia.
Об инциденте сообщили сами пострадавшие журналисты. По их словам, машина находилась в Новокузнецке на проспекте Пионерском, когда они услышали «непонятный звук», после чего осыпалось стекло автомобиля. Осколки попали на сидевшую на заднем сиденье журналистку Ирину Бахтину. Девушка не пострадала. По ее словам, звук выстрела был глухой.
Жители соседних домов рассказали, что по припаркованным автомобилям нередко стреляют местные подростки. Управление МВД России по Новокузнецку начало проверку в связи с происшествием.
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