Адвокаты Улюкаева обжаловали его арест

Каштанова рассказала, что адвокаты уже подали жалобу на решение Басманного суда.

Во вторник, 10 января, Басманный суд Москвы продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Срок следствия по делу в отношении экс-министра продлен до 15 мая.

Экс-министра задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. В ноябре суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января.

29 ноября Басманный суд Москвы также наложил обеспечительный арест на имущество экс-министра.