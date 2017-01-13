Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Адвокаты Улюкаева обжаловали его арест
Адвокат Лариса Каштанова заявила, что сторона защиты обжаловала решение о продлении домашнего ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Каштанова рассказала, что адвокаты уже подали жалобу на решение Басманного суда.
Во вторник, 10 января, Басманный суд Москвы продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Срок следствия по делу в отношении экс-министра продлен до 15 мая.
Экс-министра задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. В ноябре суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января.
29 ноября Басманный суд Москвы также наложил обеспечительный арест на имущество экс-министра.
15 ноября президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.
Оставить комментарий