Главное сейчас
Главные события у вас в почте
"Такого в стране быть не должно": Пользователи требуют посадить автоледи с Камчатки
Интернет-пользователи подписывают петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя иномарки и ее пассажира, которые не пустили бригаду скорой помощи к 21-летнему умирающему в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на change.org.
Автор петиции требует назначить нарушителям реальный срок наказания. Также он просит Генпрокуратуру и СКР взять под контроль расследование данного уголовного дела.
«Прошу взять на личный контроль расследование этого, не поддающегося логике здорового человека, инцидента генерального прокурора РФ и главу СК РФ и добиться максимальных карательных мер. Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку дороги (именно такое наказание пока грозит автоледи, что совершенно не соразмерно с последствием данного деяния) прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира, как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь по сути своими действиями они убили человека», - указано в петиции.
Ранее в Петропавловске-Камчатском женщина, водитель иномарки, перегородила автомобилем дорогу бригаде скорой помощи, которая спешила на вызов к 21-летнему умирающему пациенту.
Медики просили водителя убрать автомобиль, но женщина не реагировала. Отмечается, что из машины вышел пассажир, который вел себя очень агрессивно: угрожал и запрыгивал на капот. Иномарка уехала лишь после звонка в ГИБДД. Когда медики приехали к пациенту, им оставалось только констатировать смерть молодого человека.
Оставить комментарий