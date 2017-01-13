"Такого в стране быть не должно": Пользователи требуют посадить автоледи с Камчатки

Интернет-пользователи подписывают петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя иномарки и ее пассажира, которые не пустили бригаду скорой помощи к 21-летнему умирающему в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на change.org

Автор петиции требует назначить нарушителям реальный срок наказания. Также он просит Генпрокуратуру СКР взять под контроль расследование данного уголовного дела.

«Прошу взять на личный контроль расследование этого, не поддающегося логике здорового человека, инцидента генерального прокурора РФ и главу СК РФ и добиться максимальных карательных мер. Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку дороги (именно такое наказание пока грозит автоледи, что совершенно не соразмерно с последствием данного деяния) прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира, как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь по сути своими действиями они убили человека», - указано в петиции.

Ранее в Петропавловске-Камчатском женщина, водитель иномарки, перегородила автомобилем дорогу бригаде скорой помощи, которая спешила на вызов к 21-летнему умирающему пациенту.