Доктора Лизу похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище

Похороны главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, которая погибла в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны в акватории Черного моря, назначены на понедельник, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт президентского Совета по правам человека (СПЧ).

В сообщении указано, что траурная церемония состоится 16 января в 10.00 на Новодевичьем кладбище в Москве.

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся из Сочи в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря в акватории Черного моря. На борту самолета находились 92 человека. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Доктор Лиза занималась организацией помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Она неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.