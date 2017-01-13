Московский суд арестовал Мару Багдасарян

Участница незаконных уличных гонок Мара Багдасарян арестована на 15 суток. Причиной такого решения мирового суда №352 стало уклонение девушки от обязательных работ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Сегодня мировым судьей судебного участка № 352 был рассмотрен административный материал в отношении Мары Багдасарян за совершение административного правонарушения — уклонение от отбывания обязательных работ. Судья по результатам рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — заявил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко

Мара Багдасарян принимала участие в скандальной гонке на Gelandewagen в мае 2016 года. Вместе с друзьями девушка пыталась скрыться на автомобиле от сотрудников полиции, грубо нарушая правила дорожного движения. За неповиновение требованиям полиции девушка была приговорена к 10 суткам административного ареста. Другим участников той гонки был сын топ-менеджера «Лукойла» Руслан Шамсуаров . Его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили автомобиля Gelandewagen.

В ноябре 2016 года Мара Багдасарян была задержана сотрудниками полиции за неправильную парковку. Во время проверки документов и установления личности задержанной полицейские обнаружили, что за девушкой числятся десятки неоплаченных штрафов. Багдасарян была оштрафована на 183 тысячи рублей, приговорена к 24 суткам административного ареста и обязательным работам, которые она должна была выполнять в качестве дворника.