Опубликовано видео инцидента со скорой на Камчатке

Телеканал «360» опубликовал видео дорожного инцидента в Петропавловске-Камчатском, где женщина на автомобиле не пропустила скорую помощь к пациенту. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Видеозапись демонстрирует, что напротив машины скорой помощи стоит легковой автомобиль, за рулем которого находится женщина, а на пассажирском сиденье – мужчина. На записи слышно, как водитель скорой говорит: «Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали».

Десятого января в СМИ появилась информация, что бригада скорой помощи не успела вовремя приехать к умирающему 21-летнему пациенту из-за автомобиля, не уступившего дорогу. По словам медиков, они ехали со включенными спецсигналами, но на требование освободить дорогу водитель не отреагировал. Врачи также рассказали, что им угрожал пассажир автомобиля.

Когда скорая прибыла на место вызова, пациент был уже мертв. Врачи вызвали ГИБДД, но водитель не пропускавшего их автомобиля успел скрыться. Медики отмечали, что могли бы быть в квартире молодого человека через три минуты после вызова, но из-за действий женщины это заняло у них 13 минут.