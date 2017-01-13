Женщина-водитель, не пропускавшая скорую помощь, работает в избиркоме

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в полиции.

В участковой избирательной комиссии подтвердили личность нарушительницы и ее место работы.

«Пока у нас нет оснований исключать ее. В случае, если она будет осуждена, тогда будет рассматриваться такой вопрос», - цитирует «РИА Новости» председателя избиркома.

Напомним, что женщина за рулем иномарки отказалась уступить дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту. Более того, ее спутник начал угрожать медикам.

В результате, 21-летний молодой человек, оставшийся без медицинской помощи, умер.

Сейчас СК региона проводит проверку инцидента. Пока 30-летней нарушительнице правил дорожного движения грозит только штраф.