Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154

Следов криминального взрыва на борту самолета Ту—154 Минобороны РФ , который потерпел крушение в акватории Черного моря, или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили. Таким образом, следователи окончательно отвергли версию о теракте, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант»

По данным источника издания, версия теракта изначально не считалась приоритетной, но следствие ее все равно рассматривало. Теперь следователи сосредоточатся на другой версии — ошибке экипажа. Не исключено, что ошибкам летчиков могли поспособствовать и какие-то возникшие при взлете технические проблемы.

Отмечается, что точный ответ о причине аварии смогут дать только военно-авиационные эксперты, которые сейчас занимаются анализом информации «черных ящиков».

Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение утром 25 декабря в акватории Черного моря. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и Елизавета Глинка.