Прохор Шаляпин допустил убийство бывшей солистки «Лицея»

Смерть бывшей солистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой могла носить насильственный характер. Об этом сообщил РЕН ТВ сообщил друживший с певицей исполнитель Прохор Шаляпин

Роштакову, найденную мертвой во Владивостоке, по мнению артиста, могли убить из-за раздела имущества: певица, подавшая недавно на развод с мужем владела квартирой в Москве. «Квартира все-таки немало стоит. Непонятно, кому достанется, так как я не знаю, успела ли Жанна развестись официально», — заявил Шаляпин.

Он добавил, что Роштакова после развода собиралась вернуться в Москву и «уже паковала вещи».

Ранее певец заявил, что Роштакова плохо себя чувствовала перед смертью, и у нее мог произойти сердечный приступ. Перед этим он говорил, что причиной смерти 33-летней исполнительницы стал несчастный случай. По его словам, она лежала в ванне и ей на голову упала полка. Артистке никто не помог, ее тело было найдено спустя сутки после смерти.

В полиции заявили, что, по предварительной версии, о насильственной смерти речь не идет. По данному факту проводится проверка. Информация об обнаружении тела Роштаковой поступила в правоохранительные органы 11 января.

Роштакова — лауреат молодежной премии «Хрустальная нота» 1997 года, победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя звезда» 1999 года в Юрмале. Некоторое время она была солисткой в российской поп-группе «Лицей». Представитель коллектива отметил, что Роштакова никогда не входила в его основной состав.