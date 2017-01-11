Реактор АЭС в Бельгии остановлен из-за аварии

В Бельгии на атомной электростанции «Дул» (Doel) в результате аварии был остановлен четвертый реактор. Об этом во вторник, 10 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя компании-оператора АЭС Electrabel.

Днем 10 января в машинном зале неядерной части реактора «в результате сбоя между АЭС и сетью высокого напряжения» произошла утечка пара. Сработала автоматика, и реактор был автоматически остановлен.

В результате инцидента пострадала сотрудница АЭС. «Она была серьезно ранена, но ее жизнь вне опасности», — подчеркнул собеседник. Он также добавил, что реактор может быть перезапущен 11 января.

20 апреля 2016 года сообщалось о том, что министр по охране окружающей среды Германии Барбара Хендрикс призвала бельгийское правительство временно остановить эксплуатацию третьего реактора АЭС «Дул» и второго энергоблока АЭС «Тианж» до тех пор, пока не будут представлены доказательства их безопасности. Власти Бельгии в ответ заявили, что в этом нет необходимости.

1 ноября 2015-го на неработающем блоке АЭС «Дул» произошел взрыв. Представитель Electrabel объяснил, что взорвался трансформатор на подстанции, в результате чего начался пожар, который был локализован в течение часа. Никто не пострадал, угрозы радиоактивного заражения не возникло.

«Дул» — старейшая АЭС Бельгии, она находится в устье реки Шельда на севере страны. Первые реакторы на ней были запущены в 1975 году. Всего в Бельгии функционирует семь реакторов, которые обеспечивают около 55 процентов от требуемого государству объема электроэнергии.