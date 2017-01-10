Следствие назвало вероятные причины инцидента с самолетом в Храброво

В связи с аварийной посадкой самолета Airbus A320 в калининградском аэропорту Храброво следствие рассматривает три версии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Каскад ТВ»

«Отдать приоритет какой-либо из версий не представляется возможным, пока готовы не все данные следственных действий, но версия о том, что взлётно-посадочная полоса была не готова к приёму судна пока подтверждения не находит», - заявил руководитель калининградского следственного отдела Северо-Западного СУ на транспорте СК России Александр Перепелицын.

Как отметил представитель ведомства, причиной выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы могли стать нарушение со стороны служб аэропорта, ошибка экипажа и технический сбой в работе самолета. Инцидент произошел в ночь на 4 января 2017 года. По данному факту возбуждено уголовное дело.