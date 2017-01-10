Загадка крушения Ту-154 раскрыта

Эксперты Минобороны раскрыли причину крушения Ту-154 над Чёрным морем. По мнению специалистов, трагедия произошла из-за ошибки второго пилота Александра Ровенского, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.ru

Самолет Ту-154 разбился в конце декабря минувшего года в акватории Сочи. Экспертам Минобороны удалось полностью расшифровать параметрический и речевой чёрные ящики. Специалисты пришли к выводу, что экипаж слишком поздно заметил ошибку и не успел ее исправить из-за нехватки высоты.

В результате Ту-154 ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился.