Чемпион Европы по боксу разбился в ДТП в Кузбассе

В Шерегеше в ДТП с вахтовкой погиб чемпион Европы по боксу Денис Янкин. 37-летний спортсмен попал в аварию вечером 9 января, сообщает "Комсомольская правда".

ДТП произошло на 16-м километре автодороги "Чугунаш – Шерегеш".

По предварительной информации, водитель LADA Granta, не справившись с управлением, выехал на "встречку" и врезался в грузовик.

В результате ДТП водитель и два его пассажира погибли.