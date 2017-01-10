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Чемпион Европы по боксу разбился в ДТП в Кузбассе
В Шерегеше в ДТП с вахтовкой погиб чемпион Европы по боксу Денис Янкин. 37-летний спортсмен попал в аварию вечером 9 января, сообщает "Комсомольская правда".
ДТП произошло на 16-м километре автодороги "Чугунаш – Шерегеш".
По предварительной информации, водитель LADA Granta, не справившись с управлением, выехал на "встречку" и врезался в грузовик.
В результате ДТП водитель и два его пассажира погибли.
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