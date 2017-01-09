Жуткое ДТП. Россияне погибли в Швейцарии

В швейцарском кантоне Вале в результате ДТП погибла супружеская пара из России. По предварительной информации, автомобиль вылетел с трассы из-за скользкого дорожного покрытия, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на пресс-службу местной полиции

За рулем был 36-мужчина, его 37-летняя супруга сидела рядом. Они ехали вместе с детьми в сторону Мартиньи. После аварии дети, 15-летняя девочка и 11-летний мальчик, были доставлены на вертолете в больницу города Сьон, затем их отправили в университетский госпиталь Берна. Отмечается, что сейчас угрозы жизням детей нет.

По данным правоохранителей, автомобиль вылетел с трассы из-за скользкого дорожного покрытия. Прежде чем остановиться, машина пролетела около 225 метров, несколько раз перевернувшись.

Прокуратура Швейцарии начала расследование инцидента.