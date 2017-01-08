В Грецию пришли «сибирские» морозы

В Греции сильные снегопады и морозы, которые из Сибири принес антициклон «Ариадна». Холода охватили большую часть страны. За два дня снегопады прошли почти на всей территории Греции, не затронув лишь часть столичного региона Аттика. Снег лежит уже в 30 километрах к северу от Афин, а в северных регионах страны стоят 20-градусные морозы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости»

Местные СМИ пишут о том, что страна оказалась в глубокой заморозке. Небывалые холода и снегопады стали основной темой новостей.

В Афинах днем столбики термометров находятся на нулевой отметке. Метро не закрывают ночью, чтобы в нем могли переночевать бездомные. Часть дорог в стране перекрыта, так как движение по ним небезопасно.

Накануне вечером авария на трассе Патры — Коринф на севере Пелопоннеса на много часов парализовала движение, в километровых пробках стояли сотни автомобилей. В городе Птолемаида на севере страны, где температура -12, из-за аварии на теплоэлектростанции отопления лишились 14 тысяч домохозяйств.

В городе Флорина в области Западная Македония, на реке Сакулевас. морозы достигают - 19. Власти города Козани, где столбик термометра опустился до -12, на два ближайших дня закрыли школы. В Салониках — минус восемь.

Потепление в стране начнется лишь со вторника. По-зимнему холодно и на островах: снег завалил остров Кефалония, в горных районах вблизи административного центра острова Родос, а также на островах Лесбос и Хиос, где в лагерях находятся порядка 10 тысяч беженцев и мигрантов.