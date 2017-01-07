В Жулебино людей эвакуировали из спа-отеля из-за угрозы взрыва

Сотрудники и клиенты спа-отеля «Леон» на юго-востоке Москвы были эвакуированы в субботу днем из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости».

По словам источника в экстренных службах столицы, восемь человек --постояльцы и персонал отеля, который находится по адресу: Жулебинский бульвар, дом 36, корп.1, были эвакуированы.

Отель проверили сотрудники экстренных служб. Угроза взрыва не подтвердилась.