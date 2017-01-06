Стрелявшего из автомата в центре Москвы мужчину задержали

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении МВД России , поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 6 января.

Как отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк , во время проверки появившегося в интернете видеоролика, на котором «неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие», была установлена личность молодого человека. Им оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения.

Волк добавила, что он «приехал в Москву с целью трудоустроиться и проживал в одном из московских хостелов». Материалы проверки направили в следственные органы.