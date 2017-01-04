В Бруклине с рельсов сошел пассажирский поезд

Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, по меньшей мере 18 человек пострадали, сообщает телеканал Fox5.

По данным телеканала, инцидент произошел в Бруклине на железной дороге Лонг-Айленда. Точное количество жертв аварии устанавливается.

Как сообщается, власти пока не подтвердили информацию о числе пострадавших. По информации очевидцев, тяжело раненых нет.