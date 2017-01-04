В Бруклине с рельсов сошел пассажирский поезд
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В Бруклине с рельсов сошел пассажирский поезд

В Бруклине с рельсов сошел пассажирский поезд
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, по меньшей мере 18 человек пострадали, сообщает телеканал Fox5.
По данным телеканала, инцидент произошел в Бруклине на железной дороге Лонг-Айленда. Точное количество жертв аварии устанавливается.
Как сообщается, власти пока не подтвердили информацию о числе пострадавших. По информации очевидцев, тяжело раненых нет.
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