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В Бруклине с рельсов сошел пассажирский поезд
Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, по меньшей мере 18 человек пострадали, сообщает телеканал Fox5.
По данным телеканала, инцидент произошел в Бруклине на железной дороге Лонг-Айленда. Точное количество жертв аварии устанавливается.
Brooklyn: #BREAKING *Train Derailment* to LIRR at Atlantic Ave Terminal, 10-60 **MCI** Transmitted @FDNY reporting 38+ injuries att. #EMS pic.twitter.com/3O4jUuI65u— NYS Hock (@911fb) 4 января 2017 г.
Как сообщается, власти пока не подтвердили информацию о числе пострадавших. По информации очевидцев, тяжело раненых нет.
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