Специалисты назвали причины авиапроисшествия с самолетом в "Храброво"

Причиной происшествия в аэропорту "Храброво" с самолетом "Москва-Калининград" могло стать низкое сцепление на ВПП и сильный боковой ветер. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании, которой принадлежит лайнер.

Отмечается, что характер повреждений, полученных самолетом официально также не назвали. По данным СМИ, у лайнера подломлено переднее шасси. По факту произошедшего уже начата проверка.

Напомним, что вечером 3 января лайнер со 167 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП. По информации МЧС, медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась. Однако позднее стало известно, что за помощью к медикам обратились трое граждан.