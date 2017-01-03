Погибшая в теракте в Стамбуле случайно предсказала свою смерть

Одна из погибших на новогодней вечеринке в Стамбуле случайно предсказала свою смерть. Девушка написала в социальных сетях, что повеселится на вечеринке или умрет.

Вместе с Элисом Вардини она отправилась в новогоднее путешествие по европейским странам. Издание The Sun отмечает, что Рита Хами умерла на руках у своего возлюбленного во время нападения.

Сегодня правоохранительные службы Турции задержали двух иностранцев в аэропорту Стамбула. Ранее сообщалось, что блюстители закона задержали шесть подозреваемых по делу о террористической атаке.

Теракт произошел ночью 1 января в ночном клубе Reina. Преступник вошел в помещение с автоматом и открыл огонь по посетителям. В результате погибли 39 человек, из которых 16 были иностранцами. Ранения получили 69 человек.