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Симферопольское шоссе завалило красной икрой
Грузовик «Газель», который вез в Москву коробки с красной икрой, попал в аварию на 50-м километре Симферопольского шоссе. В результате груз оказался на дороге, сообщает Life.
По информации издания, икры было так много, что машины буквально буксовали на ней.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области агентству РИАМО подтвердили факт ДТП. По словам представителя главка, «Газель» столкнулась с фурой и перевернулась. Собеседник агентства ничего не сказал про икру, отметив только, что из «Газели» на проезжую часть выпал мусор. Никто не пострадал.
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