Причиной взрыва в центре Праги стала пиротехника

По данным представителей правоохранительных органов столицы Чехии, причиной взрыва, прогремевшего в центре Праги, стало использование пиротехники. Как сообщалось, в результате инцидента один человек – 16-летняя девушка – получил не опасные для жизни ранения.

К настоящему времени следственные действия на месте инцидента завершены, на площади возобновлено движение транспорта и пешеходов, передает ТАСС.