Причиной взрыва в центре Праги стала пиротехника
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Причиной взрыва в центре Праги стала пиротехника

Причиной взрыва в центре Праги стала пиротехника
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По данным представителей правоохранительных органов столицы Чехии, причиной взрыва, прогремевшего в центре Праги, стало использование пиротехники. Как сообщалось, в результате инцидента один человек – 16-летняя девушка – получил не опасные для жизни ранения.
К настоящему времени следственные действия на месте инцидента завершены, на площади возобновлено движение транспорта и пешеходов, передает ТАСС.
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