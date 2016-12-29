Катастрофа Ту-154: комиссия рассматривает около семи версий

Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 рассматривает около семи версий крушения воздушного судна. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», - рассказал Байнетов.

"Будут рассмотрены все возможные версии, хотя параллельно проводятся следственные мероприятия. Я хочу отметить, что версия теракта — сегодня было много вопросов на эту тему – она, естественно, не рассматривается как основная версия причин этой катастрофы", — добавил глава Минтранса Максим Соколов , слова которого приводит РИА Новости

Ранее сообщалось, что причина катастрофы Ту-154 - сочетание человеческого и технического факторов. По данным СМИ, расшифровка «черного ящика» свидетельствует о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Также были основания предполагать, что экипаж самолета не смог до конца оценить ситуацию и допустил ошибки.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром 25 декабря.

Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира.