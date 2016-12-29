В двигателе Ту-154 нашли повреждения

Эксперты при осмотре обломков Ту-154 обнаружили повреждения в двигателе, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Специалисты увидели деформацию лопаток турбины двигателя. Издание отмечает, что эта деталь однозначно отвергает версию попадания в турбину птицы, с другой стороны, указывает на то, что, возможно, перед полётом двигатель был неисправен.

После предварительного изучения обнаруженного в море правого крыла Ту-154 специалисты установили, что закрылок на одном крыле был выпущен, однако пока непонятно, какую команду он тогда исполнял — на взлет или снижение.

Ранее сообщалось, что среди основных версий катастрофы рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотов и техническая неисправность самолета.