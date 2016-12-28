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Крушение Ту-154 могло произойти из-за сочетания двух факторов
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Charlie Hebdo поглумился над жертвами крушения Ту-154
Фото: charliehebdo.fr
Скандальный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру в связи с крушением в Черном море российского самолета Ту-154. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
Карикатура изображает кричащего участника ансамбля имени Александрова, на фоне нарисован падающий самолет. Рисунок подписан фразой: «Репертуар хоров армии расширяется».
25 декабря самолет Ту-154 министерства обороны России потерпел крушение неподалеку от Сочи спустя несколько минут после взлета. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники телеканалов НТВ, «Звезда», Первого. Также в самолете летела исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз. Всего на борту находились 92 человека. По предварительным версиям ФСБ, причиной крушения могло стать попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо или ошибка пилота. Ранее появилась информация, что участники поисково-спасательной операции обнаружили все три черных ящика Ту-154. Также удалось расшифровать последние слова экипажа перед тем, как самолет рухнул в море. Как говорилось в сообщениях СМИ, разговор прерывается на том, что один из пилотов кричит «Закрылки, с*ка!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!».
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