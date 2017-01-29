СМИ сообщили о самодельной бомбе в порту Севастополя

На территории севастопольского морского порта обнаружен подозрительный предмет, предположительно, самодельное взрывное устройство. На месте работают саперы, сообщил РИА Новости источник в городском правительстве

«Устройство было обнаружено работниками морского вокзала, тут же связались с правоохранительными органами . В обычном целлофановом пакете находилось, предварительно, взрывное устройство и мобильный телефон», — сказал собеседник агентства, добавив, что бомбу еще предстоит классифицировать.

По словам источника, из-за инцидента режим работы порта изменен: периметр оцеплен силовиками, ограничено движение по бухте. Сколько времени понадобится на разминирование, не уточняется.

Информацию об обнаружении подозрительного предмета в районе порта подтвердили ТАСС в главке МВД по Севастополю. Там также заявили, что проводится проверка.