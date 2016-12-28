Из воды подняли второй черный ящик Ту-154

Со дна Черного моря подняли второй черный ящик Ту-154, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Во вторник в ходе поисково-спасательной операции был найден и доставлен в Москву один из "черных ящиков" потерпевшего крушение лайнера.

Ранее глава правкомиссии по расследованию ЧП, министр транспорта Максим Соколов сообщил, что теракт не является основной версией авиакатастрофы. ФСБ России накануне отмечала, что рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром в воскресенье, 25 декабря.

Всего на борту самолета находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.