Эксперт: "Найденные колеса не доказывают ошибку экипажа"

В СМИ появились сообщения, что экипаж мог перепутать ручку уборки закрылков с ручкой уборки шасси. В качестве доказательства этой версии приводится факт обнаружения самих шасси раньше остальных обломков. Эксперт из авиационной отрасли рассказал Рамблер/новостям, что это вовсе не подтверждает версию ошибки экипажа. "Шасси - это большой тяжелый узел. Всплыть могли запасные колеса из "техаптечки".

Поверить в то, что пилоты перепутали расположенные рядом рычаги, очень сложно. "Перепутать ручки могли только "курсанты", - сказал собеседник Рамблер/новостей. Разбившимся в Сочи самолетом Минобороны управлял опытный экипаж.

Как сообщает "Лента.ру" , летавшие на Ту-154 летчики отмечают, что причиной трагедии могла стать компоновка приборов управления — рычаг управления закрылками на Ту-154Б-2 находится неподалеку от рычага уборки шасси, и их могли просто перепутать — например, из-за усталости.

Во вторник, 27 декабря, был расшифрован параметрический самописец с самолета Минобороны Ту-154. По данным источника, который знаком с расследованием причин авиакатастрофы, развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по какой-то причине закрылков.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром в воскресенье, 25 декабря. Общее число обнаруженных тел достигло 15. Всего на борту самолета находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира.