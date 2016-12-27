Ту-154 не мог набирать скорость при превышенном угле атаки

Разбившийся над Черным морем Ту-154 не мог упасть с эшелона при завышенном угле тангажа и скорости 510 км/ч, как ранее сообщил источник в силовых структурах агентству ТАСС

"С эшелона невозможно упасть, не набрав высоты круга", - цитируют Рамблер/новости эксперта в авиационных кругах. "При превышенном угле атаки скорость не увеличивается, а снижается из-за возрастающего лобового сопротивления" - заявил эксперт.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в момент катастрофы самолет летел с сильно задранным носом.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", - рассказал источник ТАСС.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром в воскресенье, 25 декабря.

На месте крушения самолета были обнаружены тела 16 погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.