Установлены обстоятельства падения Ту-154

Перед падением самолет Ту-154 совершал маневр вправо на скорости более 500 км/ч, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Источник агентства в силовых структурах сообщил, что в момент катастрофы самолет летел с сильно задранным носом.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", - рассказал источник.

Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ , находившийся в момент авиакатастрофы на катере в акватории Сочи, заявил, что видел момент крушения самолета. Он рассказал, что самолет Ту-154 быстро снижался к поверхности воды, будто собирался совершить посадку. По словам очевидца, Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Свидетель сравнил его с мотоциклом, который водитель поставил на заднее колесо.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром в воскресенье, 25 декабря.

На месте крушения самолета были обнаружены тела 16 погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.